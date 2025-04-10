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«Барселона» разгромила «Боруссию» в первом матче ¼ финала ЛЧ

Дубль Левандовского помог Барселоне победить Боруссию на старте ¼ финала ЛЧ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. «Барселона» одержала разгромную победу над дортмундской «Боруссией» в первом четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 4:0. По одному мячу забили Рафинья (25-я минута) и Ламин Ямаль (77), дубль оформил Роберт Левандовский (48; 66).

Для Рафиньи гол стал 12-м в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Клубный рекорд по этому показателю принадлежит Лионелю Месси, который в сезоне-2011/12 забил 14 мячей. Всего у бразильца 28 голов в 45 играх в различных турнирах в этом сезоне.

Левандовский стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить по десять мячей в одном розыгрыше турнира за три разных клуба. Ранее поляк преодолевал эту отметку с «Боруссией» и мюнхенской «Баварией». Польский нападающий отметился 40 голами в 45 встречах текущего сезона.

Футболист «Барселоны» Пау Кубарси (18 лет, 77 дней) стал самым молодым защитником в истории Лиги чемпионов, отдавшим голевую передачу. Он превзошел достижение бельгийца Венсана Компани (18 лет, 193 дня), которое было установлено в октябре 2004 года в составе бельгийского «Андерлехта».

Ответный матч пройдет 15 апреля в Дортмунде и начнется в 22:00 мск.

Барселона
4:0
Первый тайм: 1:0
Боруссия Д
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
9.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Нико Ковач
Голы
Барселона
Рафинья
(Пау Кубарси)
25′
Роберт Левандовски
(Рафинья)
48′
Роберт Левандовски
(Фермин Лопес)
66′
Ламин Ямаль
(Рафинья)
77′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
2
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
23
Жюль Кунде
21
Френки де Йонг
11
Рафинья
5
Иньиго Мартинес
81′
4
Рональд Араухо
8
Педри
81′
24
Эрик Гарсия
16
Фермин Лопес
74′
6
Гави
19
Ламин Ямаль
86′
10
Ансу Фати
9
Роберт Левандовски
81′
7
Ферран Торрес
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
3
Вальдемар Антон
5
Рами Бенсебаини
10
Юлиан Брандт
23
Эмре Джан
9
Серу Гирасси
74′
26
Юлиан Рюэрсон
78′
25
Никлас Зюле
8
Феликс Нмеча
67′
6
Салих Озджан
17
Карни Чуквуэмека
67′
7
Джованни Рейна
27
Карим Адейеми
24′
46′
14
Максимилиан Байер
43
Джейми Гиттенс
78′
16
Жюльен Дюранвиль
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
13
10
Удары в створ
3
1
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
5
Фолы
12
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти