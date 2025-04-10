«Барселона» разгромила «Боруссию» в первом матче ¼ финала ЛЧ

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. «Барселона» одержала разгромную победу над дортмундской «Боруссией» в первом четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в столице Каталонии, завершилась со счетом 4:0. По одному мячу забили Рафинья (25-я минута) и Ламин Ямаль (77), дубль оформил Роберт Левандовский (48; 66).
Для Рафиньи гол стал 12-м в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Клубный рекорд по этому показателю принадлежит Лионелю Месси, который в сезоне-2011/12 забил 14 мячей. Всего у бразильца 28 голов в 45 играх в различных турнирах в этом сезоне.
Левандовский стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить по десять мячей в одном розыгрыше турнира за три разных клуба. Ранее поляк преодолевал эту отметку с «Боруссией» и мюнхенской «Баварией». Польский нападающий отметился 40 голами в 45 встречах текущего сезона.
Футболист «Барселоны» Пау Кубарси (18 лет, 77 дней) стал самым молодым защитником в истории Лиги чемпионов, отдавшим голевую передачу. Он превзошел достижение бельгийца Венсана Компани (18 лет, 193 дня), которое было установлено в октябре 2004 года в составе бельгийского «Андерлехта».
Ответный матч пройдет 15 апреля в Дортмунде и начнется в 22:00 мск.