«Барселона» разгромила «Боруссию» в первом матче ¼ финала ЛЧ

Для Рафиньи гол стал 12-м в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Клубный рекорд по этому показателю принадлежит Лионелю Месси, который в сезоне-2011/12 забил 14 мячей. Всего у бразильца 28 голов в 45 играх в различных турнирах в этом сезоне.