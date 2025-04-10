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«ПСЖ» взял верх над «Астон Виллой» в первом матче ¼ финала ЛЧ

«ПСЖ» одержал победу над «Астон Виллой» в первом матче ¼ финала ЛЧ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл английскую «Астон Виллу» в первом четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Дезире Дуэ (39-я минута), Хвича Кварацхелия (49) и Нуну Мендеш (90+2). У гостей мяч забил Морган Роджерс (35).

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.

Дуэ стал третьим французским игроком, забившим мяч в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в возрасте до 20 лет. Ранее это удалось бывшему нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе и действующему форварду парижской команды Усману Дембеле.

Ответная встреча пройдет в Бирмингеме 15 апреля.

ПСЖ
3:1
Первый тайм: 1:1
Астон Вилла
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
9.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Унаи Эмери
Голы
ПСЖ
Дезире Дуэ
(Нуну Мендеш)
39′
Хвича Кварацхелия
(Фабиан Руис)
49′
Нуну Мендеш
(Усман Дембеле)
90+2′
Астон Вилла
Морган Роджерс
(Юри Тилеманс)
35′
Составы команд
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
35
Лукас Бералдо
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
7
Хвича Кварацхелия
90′
9
Гонсалу Рамуш
8
Фабиан Руис
72′
33
Уоррен Заир-Эмери
14
Дезире Дуэ
72′
29
Брэдли Барколя
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
4
Эзри Конса
12
Люка Динь
14
Пау Торрес
44
Бубакар Камара
27
Морган Роджерс
2
Мэтти Кэш
17′
46′
3
Аксель Дисаси
7
Джон Макгинн
80′
22
Иан Матсен
8
Юри Тилеманс
80′
24
Амаду Онана
41
Джейкоб Рэмси
59′
21
Марко Асенсио
9
Маркус Рэшфорд
79′
11
Олли Уоткинс
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
30
Удары (всего)
8
12
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
9
Фолы
8
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти