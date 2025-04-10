«ПСЖ» взял верх над «Астон Виллой» в первом матче ¼ финала ЛЧ

Дуэ стал третьим французским игроком, забившим мяч в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в возрасте до 20 лет. Ранее это удалось бывшему нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе и действующему форварду парижской команды Усману Дембеле.