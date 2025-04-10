«ПСЖ» взял верх над «Астон Виллой» в первом матче ¼ финала ЛЧ

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Французский «Пари Сен-Жермен» обыграл английскую «Астон Виллу» в первом четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Дезире Дуэ (39-я минута), Хвича Кварацхелия (49) и Нуну Мендеш (90+2). У гостей мяч забил Морган Роджерс (35).
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.
Дуэ стал третьим французским игроком, забившим мяч в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов в возрасте до 20 лет. Ранее это удалось бывшему нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе и действующему форварду парижской команды Усману Дембеле.
Ответная встреча пройдет в Бирмингеме 15 апреля.