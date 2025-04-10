Элегантный камбэк «ПСЖ» против Эмери в ЛЧ. У Хвичи гол-шедевр — убрал сразу троих!

«ПСЖ» владел мячом 77% времени, но команда Эмери неплохо держалась. Парижане, развивая атаки, делали акцент на правый фланг, тем не менее и Кварацхелия слева не давал забыть о себе. В дебюте матча едва не заработал пенальти (получил по ногам в штрафной, однако быстро поднялся и продолжил игру), потом посадил на жёлтую Кэша. В середине первого тайма Хвича и сам ушёл направо — поменялся местами с Дуэ. Несмотря на давление «ПСЖ», сверхсложной работы у голкипера Мартинеса не было. Кстати, «Парк де Пренс» оглушительным свистом реагировал на каждое касание мяча чемпионом мира. Достал Мартинес французов провокациями. Вот и перед встречей в Париже он засветился в кепке сборной Франции с нашивкой со своими трофеями в составе Аргентины.