Команда-праздник! «Барселона» Флика — главный фаворит Лиги чемпионов

У «Боруссии» в последние пару лет есть уникальная особенность. Порой кажется, что в бундеслиге и в Лиге чемпионов на поле в желто-черной форме выходят две совершенно разные команды, которые даже не знакомы. Особенно ярко это проявилось в прошлом сезоне, когда «шмели» выиграли «группу смерти» с «ПСЖ», «Ньюкаслом» и «Миланом», а в плей-офф оставили за бортом турнира «Атлетико» и все тот же «ПСЖ». Сенсационно добравшаяся до финала команда Эдина Терзича даже в нынешнюю ЛЧ попала через этот турнир — заработав ключевые очки для получившей дополнительную пятую путевку Германии.
Как раз пятой «Боруссия» и финишировала в бундеслиге. Сейчас же ситуация еще более контрастная. До увольнения с поста главного тренера Нури Шахина желто-черные были суперменами на родном стадионе и превращались в забредших в опасный район школьников за пределами Дортмунда. Но почему-то гостевой комплекс напрочь исчезал в Европе, где одержаны крупные победы в Брюгге и Загребе. А уже с Нико Ковачем, который проиграл четыре из шести своих первых матчей немецкого чемпионата, «Боруссия» в плей-офф ЛЧ прошла «Спортинг» (3:0, 0:0) и «Лилль» (1:1, 2:1) за счет побед на чужих полях. При этом нападающий Гирасси повторил африканский рекорд результативности в рамках одной кампании и набрал те же 14 (10+4) баллов, что и Салах.
Кошмарная серия «Боруссии» закончилась увольнением Шахина. Почему молодой тренер не справился?
Так что не имело смысла рассуждать о несоответствии между восьмым местом рискующей остаться на будущий сезон без еврокубков «Боруссии» и оценкой ее шансов на выход в полуфинал. Суперкомпьютер Opta дал «шмелям» целых 20 процентов на успех, учитывая как их особые отношения с ЛЧ, так и декабрьский триллер в Дортмунде, где в ходе основного этапа чаша весов качнулась в пользу «Барселоны» благодаря победному голу Феррана Торреса только на 85-й минуте (2:3). Но понятно, что именно сине-гранатовые оставались очевидным фаворитом как в конкретной паре, так и в турнире в целом. К тому же немцы приехали в столицу Каталонии без двух системообразующих игроков — дисквалифицированного Гросса и выбывшего до конца сезона Шлоттербека.
«Барса» сразу включила максимальные обороты. За несколько минут Ямаль с Левандовски совместными усилиями соорудили три опасных момента, а Кобель выдал два крутых сейва. Но когда в середине первого тайма начало казаться, что гости подстроились под соперника, сине-гранатовые выжали максимум из стандарта: подача Фермина Лопеса, скидка Иньиго Мартинеса — и Кубарси изящным движением опередил Рюэрсона. Правда, пришлось поволноваться, так как не забивавший почти месяц Рафинья доработал эпизод до конца и успел коснуться еще не пересекший линию ворот мяч. К восторгу трибун офсайда у бразильца не обнаружилось. А его страсть и жажда гола — одно из объяснений статуса лучшего бомбардира турнира, который за одиннадцать матчей отличился 12 раз. Еще чуть-чуть — и Рафинья повторит клубный рекорд Месси, который в ЛЧ-2011/12 наколотил 14 мячей.
Только и «Боруссия» к перерыву успела продемонстрировать, что она может создавать оппоненту большие проблемы. Но насколько хорош был превративший Кубарси в манекен финт Гирасси (удар пришелся во внешнюю сторону сетки рядом с ближней «девяткой»), настолько же бездарно гвинеец сыграл после мягкого заброса Чуквуэмеки и прострела Адейеми. Оба раза Гирасси банально не попал по мячу, тогда как «Барса» в начале второго тайма дала мастер-класс по реализации.
Подача Ямаля в район дальней штанги по остроте вроде бы не могла сравниться с упомянутыми выше моментами Дортмунда, однако Рафинья сумел головой образцово перевести мяч на Левандовски.
Поляк не щадит команду, в которой сделал себе имя: 28 матчей против «Боруссии» — и уже 29 голов в ее ворота. Последний — после удара в касание с передачи упустившего до этого два момента Фермина. Теперь Левандовски — первый в истории ЛЧ футболист, показавший двузначную результативность в трех разных клубах («Боруссия», «Бавария», «Барселона»).
А вишенка на торте — второй голевой пас Рафиньи на добившего немцев Ямаля. Забила вся атакующая тройка! Мощь, красота, изящество — это не знающая поражений в 2025 году «Барса», которую, кажется, невозможно остановить. Такой же была выигравшая пять лет назад «ушастый кубок» «Бавария» Флика. Браво, Ханси! Тренер с большой буквы.