Команда-праздник! «Барселона» Флика — главный фаворит Лиги чемпионов

Как раз пятой «Боруссия» и финишировала в бундеслиге. Сейчас же ситуация еще более контрастная. До увольнения с поста главного тренера Нури Шахина желто-черные были суперменами на родном стадионе и превращались в забредших в опасный район школьников за пределами Дортмунда. Но почему-то гостевой комплекс напрочь исчезал в Европе, где одержаны крупные победы в Брюгге и Загребе. А уже с Нико Ковачем, который проиграл четыре из шести своих первых матчей немецкого чемпионата, «Боруссия» в плей-офф ЛЧ прошла «Спортинг» (3:0, 0:0) и «Лилль» (1:1, 2:1) за счет побед на чужих полях. При этом нападающий Гирасси повторил африканский рекорд результативности в рамках одной кампании и набрал те же 14 (10+4) баллов, что и Салах.