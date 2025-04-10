«Барселона» не проиграла ни одного из 23 матчей в 2025 году

В последний раз каталонцы потерпели поражение в матче с мадридским «Атлетико» (1:2) 21 декабря 2024 года. Таким образом, команда Ханс-Дитера Флика не проигрывает в 2025 году. «Блауграна» одержала 19 побед и четыре раза сыграла вничью.