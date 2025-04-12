Кроос подверг критике «Реал» после разгромного поражения от «Арсенала» в ЛЧ

«После счёта 0:2 казалось, что всё потеряно. По моему опыту, если “Реал” проигрывает, всегда есть момент, когда кажется, что можно забить гол. После каждого пропущенного мяча я скучал по этой реакции. Было важно забить гол, но складывалось впечатление, что они говорили: “Пожалуйста, не забивайте нам четвёртый!”.



В ответном матче команда должна выложиться по максимуму. Болельщики будут там, на “Бернабеу”. Мы должны атаковать без остановки», — сказал Кроос на подкасте Einfach mal Luppen.