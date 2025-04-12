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Кроос подверг критике «Реал» после разгромного поражения от «Арсенала» в ЛЧ

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос раскритиковал бывших партнёров по команде после их разгромного поражения в матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:3).

Источник: Getty Images

«После счёта 0:2 казалось, что всё потеряно. По моему опыту, если “Реал” проигрывает, всегда есть момент, когда кажется, что можно забить гол. После каждого пропущенного мяча я скучал по этой реакции. Было важно забить гол, но складывалось впечатление, что они говорили: “Пожалуйста, не забивайте нам четвёртый!”.

В ответном матче команда должна выложиться по максимуму. Болельщики будут там, на “Бернабеу”. Мы должны атаковать без остановки», — сказал Кроос на подкасте Einfach mal Luppen.

Ответная игра состоится 17 апреля.