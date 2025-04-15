Победу в этой Лиге чемпионов добудут не звезды. Определяющим фактором стала другая деталь

«Нападение выигрывает матчи, защита — титулы». Нетленная фраза сэра Алекса Фергюсона, которая позволяет лучше понять футбол. Правило великого шотландца особенно хорошо ложится на национальные чемпионаты — на длинной дистанции именно надежная оборона является фундаментом, на котором держатся результаты. И правда ведь, невозможно представить чемпионскую команду без пары крепких центральных защитников.
Но Лига чемпионов в новом формате шагнула в сторону национальных первенств. Теперь тут растянутый общий этап и опционально увеличенное число матчей в плей-офф (если не отберешься сразу в ⅛ финала). А главное — в напряженнейшем весеннем графике участникам стадии на выбывание надо максимально грамотно подходить к распределению сил между турнирами, когда приходится играть каждые 3−4 дня. Так что и в ЛЧ наличие классной обороны если не гарантирует успех, то является важным фактором в погоне за трофеем. Это как в боксе — даже если у боксера потрясающе быстрые и техничные руки, без грамотного движения ног, фундамента, на профессиональном уровне делать нечего.
Первые матчи ¼ финала лишний раз заставляют вспомнить прикладную истину. Те команды, которые сделали серьезную заявку на проход в следующую стадию, по сезону в первую очередь отличаются крепкой защитной линией.
Применимо к «Арсеналу» все вспоминают два шикарных выстрела Деклана Райса со штрафных, но за теми 3:0 стоит доминирование «канониров» в центре поля на протяжении всего матча и тотальное выключение из игры Винисиуса, Беллингема и Мбаппе. «Арсенал» меньше всех пропускает в АПЛ, а в Лиге чемпионов в среднем за матч допускает у своих ворот 0,84 xG — лучший показатель в турнире. Пара Габриэл — Салиба как два столпа колосса, которые подпирали монументальную конструкцию. Бразилец выбыл до конца сезона, но система Артеты работает так четко, что даже Якуб Кивер на фоне мадридских звезд смотрится зрелым мастером. На флангах — Тимбер и Льюис-Скелли, тоже полный порядок. У «канониров» может быть недобор в атаке или парочка ветеранов в центре поля, но подбор в защитной линии (что в основе, что на скамейке) у Артеты не просто обширный, а первоклассный.
«Интер» Симоне Индзаги — вообще главный проводник идей катеначчо на топ-уровне. Итальянцы блестяще отзащищались против «Баварии» в Мюнхене и дважды наказали в быстрых контратаках. Нерадзурри используют непопулярную сейчас схему 3−5−2, но в умелых руках она работает блестяще. Всего три пропущенных мяча в этой ЛЧ говорят сами за себя.
У «Баварии», кстати, все тоже не так плохо, как кажется, — всего 8,08 допущенного удара в среднем за матч, лучший показатель в ЛЧ. И тут как раз стоит сказать о командах, которые обороняются не классическим образом.
И «Бавария», и «Барселона» с «ПСЖ» делают акцент на контроле и высокой линии обороны. «Пока мяч у нас, нам не забьют» — постулат, которые все три гранда активно пропагандируют. Задача — вернуть владение как можно ближе к воротам соперника, а если все же тот сумеет выбраться из-под прессинга, подстрахуют скоростные и грамотные защитники. Каталонцы так и вовсе довели идею до почти абсурдной — они обороняются на чужой половине поля и в среднем в этой ЛЧ ловят чужих форвардов в офсайдную сеть 5,82 раза за игру. Для сравнения, у идущего следом «Ливерпуля» — 3,01 офсайда. Почти вдвое меньше. Но все три гранда объединяет кое-что — они входят в пятерку лучших команд этого сезона по допущенным ударам.
Подтверждают важность последней линии и тренеры. Компани в феврале хвастался лучшей обороной в Германии, Флик рассуждает об умении засушивать нули, Энрике после 6:1 с «Сент-Этьеном» хвалил в первую очередь игроков защиты, Индзаги подчеркивает, что две голевые атаки с «Баварией» были начаты вратарем.
Так что, несомненно, Рафинья, Кейн, Лаутаро и Дембеле с Мбаппе будут светиться на рекламных превью. Но титулы за их спиной упорно куют другие.
Марк Бессонов