Победу в этой Лиге чемпионов добудут не звезды. Определяющим фактором стала другая деталь

Применимо к «Арсеналу» все вспоминают два шикарных выстрела Деклана Райса со штрафных, но за теми 3:0 стоит доминирование «канониров» в центре поля на протяжении всего матча и тотальное выключение из игры Винисиуса, Беллингема и Мбаппе. «Арсенал» меньше всех пропускает в АПЛ, а в Лиге чемпионов в среднем за матч допускает у своих ворот 0,84 xG — лучший показатель в турнире. Пара Габриэл — Салиба как два столпа колосса, которые подпирали монументальную конструкцию. Бразилец выбыл до конца сезона, но система Артеты работает так четко, что даже Якуб Кивер на фоне мадридских звезд смотрится зрелым мастером. На флангах — Тимбер и Льюис-Скелли, тоже полный порядок. У «канониров» может быть недобор в атаке или парочка ветеранов в центре поля, но подбор в защитной линии (что в основе, что на скамейке) у Артеты не просто обширный, а первоклассный.