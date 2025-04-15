В Лигу чемпионов попадут семь клубов АПЛ? Сумасшедший расклад

Таким образом, получается, что если английские клубы выиграют ЛЧ и ЛЕ, но при этом не попадут в топ-4 АПЛ, то у страны будет сразу семь представителей в следующем сезоне Лиги чемпионов. Вариант с победой в ЛЕ кажется вполне реальным — первые четвертьфиналы оба клуба закончили вничью («Лион» — «МЮ» — 2:2, «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» — 1:1). А вот забрать седьмую путёвку через победу в ЛЧ будет практически нереально. Дело в том, что «ПСЖ» в первом матче выиграл у «Виллы» (3:1), и с большой вероятностью дальше пройдут французы. А что касается «Арсенала», то, хоть он уже почти в полуфинале после победы со счётом 3:0 над «Реалом», однако едва ли команда Артеты выпадет из топ-4 АПЛ. За шесть туров до конца чемпионата «Арсенал» на восемь очков опережает «Сити», который идёт пятым.