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Сёмин спрогнозировал одного из финалистов Лиги чемпионов

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин спрогнозировал одного из финалистов Лиги чемпионов.

Источник: Чемпионат.com

Он считает, что до решающей стадии дойдёт французский «Пари Сен-Жермен», а поможет клубу в этом экс-футболист «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия.

«Я слежу за “ПСЖ”, мне нравится, как они играют, это одна из двух ярчайших команд в этом сезоне. Конечно, я слежу за Хвичей, это один из ведущих игроков “ПСЖ”. Он очень прибавил в последнее время в технике и значительно больше стал отрабатывать в обороне. Я вижу “ПСЖ” в финале Лиги чемпионов в этом сезоне, не в последнюю очередь благодаря его игре», — приводит слова Сёмина ТАСС.