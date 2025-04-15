Футболисты «Реала» начали верить в камбэк, заявил Беллингем

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Нападающий мадридского «Реала» Джуд Беллингем заявил, что его одноклубники начали верить в возможность камбэка в четвертьфинале Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом» сразу после первой игры.
«Реал» 16 апреля примет «Арсенал» в ответной встрече, начало — 22:00 мск. В первом матче «канониры» одержали крупную победу со счетом 3:0.
«Камбэк, — ответил Беллингем на вопрос о том, какое слово чаще всего звучало в раздевалке в последние дни. — За последнюю неделю я слышал это слово около миллиона раз. Это очень мотивирует нас. Эта ночь будто создана специально для “Реала”. Не думаю, что к этому можно еще что-то добавить».
«Нужно показать больше, чем мы увидели в первой игре. Больше самоотдачи, больше владения мячом, много чего. Я не думаю, что мы не выложились на полную. Мы знаем, что можем играть намного лучше, и именно это мы хотим показать завтра», — цитирует Беллингема As.
Англичанин отметил, что футболисты «Реала» начали верить в камбэк сразу после разгромного поражения от «Арсенала».
«После матча было сложно, но, когда ты увидишь уверенность в других, то сам ощущаешь ее. Это заразительно. Ты начинаешь чувствовать себя намного увереннее. Я бы сказал, что это произошло сразу. Когда мы ехали в автобусе, ощущения не были такими, как сейчас, но мы уже верили в себя», — добавил форвард «Реала».
Микель Артета
Карло Анчелотти
Деклан Райс
58′
Деклан Райс
70′
Микель Мерино
(Майлс Льюис-Скелли)
75′
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
15
Якуб Кивер
49
Майлс Льюис-Скелли
5
Томас Партей
54′
8
Мартин Эдегор
23
Микель Мерино
11
Габриел Мартинелли
12
Юррьен Тимбер
90′
4
Бен Уайт
41
Деклан Райс
80′
3
Киран Тирни
7
Букайо Сака
74′
19
Леандро Троссар
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
6
Эдуардо Камавинга
69′
90+4′
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
9
Килиан Мбаппе
4
Давид Алаба
79′
20
Франсиско Гарсия
10
Лука Модрич
71′
17
Лукас Васкес
11
Родригу
85′
21
Браим Диас
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
3
8
Фолы
9
0
Офсайды
2
Главный судья
Ирфан Пельто
(Босния и Герцеговина)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти