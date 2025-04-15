Футболисты «Реала» начали верить в камбэк, заявил Беллингем

«После матча было сложно, но, когда ты увидишь уверенность в других, то сам ощущаешь ее. Это заразительно. Ты начинаешь чувствовать себя намного увереннее. Я бы сказал, что это произошло сразу. Когда мы ехали в автобусе, ощущения не были такими, как сейчас, но мы уже верили в себя», — добавил форвард «Реала».