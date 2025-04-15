«Астон Вилла» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч ¼ финала Лиги чемпионов

Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу будет обслуживать испанская бригада арбитров, которую возглавит Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Торрес, Динь, Кэш, Камара, Онана, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Рашфорд.
«ПСЖ»: Доннарумма, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Хакими, Невеш, Витинья, Руис, Барколя, Дембеле, Кварацхелия.
Первый матч между «ПСЖ» и «Астон Виллой» проходил 9 апреля во Франции и завершился победой парижан со счётом 3:1. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в ½ финала турнира, где встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Реал».