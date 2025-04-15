«Астон Вилла» — «ПСЖ»: стартовые составы команд на матч ¼ финала Лиги чемпионов

Первый матч между «ПСЖ» и «Астон Виллой» проходил 9 апреля во Франции и завершился победой парижан со счётом 3:1. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в ½ финала турнира, где встретится с сильнейшей командой из пары «Арсенал» — «Реал».