«ПСЖ» — в полуфинале Лиги чемпионов! Парижане с трудом выжили в Бирмингеме

Парижане вернулись в игру ближе к 80-й минуте, когда предприняли несколько вылазок на половину поля «Астон Виллы». О голах речи не шло, но гости хотя бы сумели сдержать яростных «вилланов» на дальних подступах — и этим спастись. Не в конкретном матче — он завершился 3:2 в пользу команды Эмери — а в противостоянии в целом. Но в полуфинале «ПСЖ» нужно быть намного мощнее — там Париж ждет победитель пары «Арсенал» — «Реал».