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«ПСЖ» — в полуфинале Лиги чемпионов! Парижане с трудом выжили в Бирмингеме

Триллер на «Вилла Парк».

Источник: Reuters

«Астон Вилла» обыграла «ПСЖ» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов — 3:2. Однако по сумме двух встреч (5:4) в полуфинал отправилась команда Луиса Энрике — французский гранд вышел в эту стадию во втором сезоне подряд.

Боевой настрой и мистические знаки

«Астон Вилла» без шансов уступила «ПСЖ» в Париже (1:3), но в целом такие поражения — необычная история для команды Унаи Эмери в этом сезоне. За исключением осечки во Франции с конца февраля клуб только побеждал во всех турнирах, и в домашнем матче с парижанами тоже готовился к реваншу. «У меня есть опыт камбэков… Мы хотим написать историю», — делился Эмери с пресс-службой УЕФА перед игрой.

Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
1/4 финала, 15.04.2025, 22:00
Астон Вилла
3
ПСЖ
2

Его французский визави Луис Энрике, напротив, был максимально осторожен. Он не только заявил, что «ПСЖ» учитывает все возможные исходы, включая серию пенальти, но и добавил: «Мы фавориты? Понимаем, что ничего еще не гарантировано».

Перед началом матча на стадионе вместо гимна Лиги чемпионов заиграл гимн Лиги Европы. Ошибка звукооператора? Не исключено. Но в интернете сразу же начались шутки с намеком на мистику — не иначе Эмери, «король ЛЕ», четырехкратный победитель второго по значимости европейского турнира, пробрался в рубку и колдует.

Футболисты отнеслись к произошедшему по-разному — парижане заметно напряглись, чуя неладное. А вот англичане улыбались — видимо, посчитали гимн любимого турнира своего тренера за добрый знак. После рукопожатия организаторы включили правильную мелодию, и инцидент был исчерпан.

Предматчевые танцы закончились, прозвучал свисток. Началась игра.

Нокдаун по-парижски

Вся бравада и надежды «вилланов» на камбэк почти исчезли уже на 10-й минуте — гости вышли вперед. Причем сделали это столь же спокойно, сколь и неожиданно — Маркус Рэшфорд потерял мяч у штрафной Джанлуиджи Доннаруммы, после чего тот в две передачи оказался у Барколя. Шустрый француз протащил его до штрафной Эмилиано Мартинеса, прострелил — и аргентинец допустил грубейшую ошибку, отбив передачу перед собой. Прямо на ногу Ашрафу Хакими — крайний защитник «ПСЖ» оказался точен.

На 15-й минуте матч качнулся в пользу «Астон Виллы» — хозяева создали несколько моментов, но на 27-й минуте «ПСЖ» вновь продемонстрировал хладнокровие. После очередной неудачной атаки «вилланов» гости в четыре паса дошли до ворот Мартинеса — Дембеле выкатил мяч одинокому Мендешу, тот не промахнулся. Оба гола у «ПСЖ» забили крайние защитники — интересная особенность нынешней команды Луиса Энрике.

Общий счет стал 5:1 в пользу парижан, что выглядело безнадежно для «Астон Виллы». К чести англичан, они не сдались — и уже на 33-й минуте сократили отставание. Юри Тилеманс, Рэшфорд и Джон Макгинн устроили красивую распасовку на границе штрафной — она завершилась мощным ударом бельгийца. Интересно, что Тилемансу «помог» защитник «ПСЖ» Вильян Пачо — мяч прител ему в грудь, после чего изменил траекторию полета.

Провалившаяся ремонтада

Отыграть три мяча вроде бы тяжело, но все же проще, чем кажется. Команда Эмери это ярко продемонстрировала — с первых же минут второго тайма она забрала мяч под контроль и начала жалить «ПСЖ» из разных зон.

На 55-й минуте капитан «вилланов» Макгинн, автор голевой передачи на Тилеманса и человек, чуть не сломавший в первом тайме ноги Хакими и Кварацхелии, сотворил чудо. Джон подхватил мяч у своей штрафной, дошел (именно дошел — Макгинн не очень быстр) до штрафной соперника и пробил. Удивительно, но ни полевые игроки, ни Доннарумма ничего не предприняли — пришлось вынимать мяч из сетки.

Но по-настоящему «Вилла Парк» сошел с ума через две минуты, когда центральный защитник хозяев Эзри Конса забил с передачи Рэшфорда после углового и вывел команду Эмери вперед. Тут за «ПСЖ» стало страшно — французы во втором тайме буквально развалился, и общий счет 5:1 превратился в 5:4 за полчаса. Спасти французского гранда могло только чудо.

Впрочем, без чудес в Англии в этот вечер не обошлось. После третьего гола «Астон Виллу» настигло каое-то магическое невезение. Хозяева создавали стопроцентные моменты без передышки (чего стоит хотя бы выход Асенсио один на один на 70-й минуте), но только тратили и тратили их впустую.

Парижане вернулись в игру ближе к 80-й минуте, когда предприняли несколько вылазок на половину поля «Астон Виллы». О голах речи не шло, но гости хотя бы сумели сдержать яростных «вилланов» на дальних подступах — и этим спастись. Не в конкретном матче — он завершился 3:2 в пользу команды Эмери — а в противостоянии в целом. Но в полуфинале «ПСЖ» нужно быть намного мощнее — там Париж ждет победитель пары «Арсенал» — «Реал».

Артем Белинин