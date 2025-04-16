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«Я тоже выступаю ниже своего уровня». Тренер «МЮ» Аморим — об ошибках голкипера Онана

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об ошибках камерунского голкипера Андре Онана.

Источник: Getty Images

«Если наша команда будет забивать больше голов и активнее действовать в нападении, то и защищаться мы будем лучше. Онана ещё в “Интере” доказал, что он игрок топ-класса. Просто порой бывают сезоны, когда ты играешь хуже обычного. Если говорить об ошибках, то можете взглянуть на мои показатели. Они худшие в нашей команде, и я тоже выступаю ниже своего уровня. Но всё же думаю, что я правильный человек на этой должности. То же думаю и про Андре», — приводит слова Аморима официальный сайт УЕФА.