«Реал» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч ¼ финала Лиги чемпионов

В первом матче ¼ финала ЛЧ между «Арсеналом» и «Реалом» лондонский клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0. В этой игре дублем со штрафных отметился полузащитник «канониров» Деклан Райс. Ещё один гол забил полузащитник Микель Мерино.