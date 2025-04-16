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«Реал» — «Арсенал»: стартовые составы команд на матч ¼ финала Лиги чемпионов

Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридский Реал и лондонский Арсенал.

Источник: Gualter Fatia/Getty Images

Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Стартовые составы играющих команд:

«Реал»: Куртуа, Васкес, Асенсио, Рюдигер, Алаба, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Родриго, Мбаппе, Винисиус.

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Кивёр, Льюис-Скелли, Эдегор, Парти, Райс, Сака, Мерино, Мартинелли.

В первом матче ¼ финала ЛЧ между «Арсеналом» и «Реалом» лондонский клуб одержал разгромную победу со счётом 3:0. В этой игре дублем со штрафных отметился полузащитник «канониров» Деклан Райс. Ещё один гол забил полузащитник Микель Мерино.