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«Интер» — «Бавария»: стартовые составы команд на матч ¼ финала Лиги чемпионов

Сегодня, 16 апреля, состоится ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся итальянский «Интер» и немецкая «Бавария».

Источник: Reuters

Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Встречу будет обслуживать бригада арбитров из Словении, которую возглавит Славко Винчич. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Интер»: Зоммер, Бастони, Ачерби, Павар, Димарко, Мхитарян, Ачерби, Барелла, Дармиан, Тюрам, Мартинес.

«Бавария»: Урбиг, Лаймер, Дайер, Ким Мин Чжэ, Станишич, Киммих, Горетцка, Мюллер, Сане, Олисе, Кейн.

Первый матч между’Интером’и «Баварией» проходил 8 апреля в Мюнхене и завершился победой гостей со счётом 2:1. Победитель двухматчевого соперничества квалифицируется в ½ финала турнира, где встретится с испанской «Барселоной».