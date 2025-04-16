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13-летнего фаната «ПСЖ» выгнали с матча Лиги чемпионов с «Астон Виллой»

Стюарды «Вилла Парк» в Бирмингеме выгнали 13-летнего фаната «Пари Сен-Жермен» с трибуны во время ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА с «Астон Виллой» (2:3). Об этом сообщает L"Équipe.

По информации источника, молодой болельщик праздновал гол своей команды в ворота «Астон Виллы», что не понравилось местным охранникам. В перерыве игры они попросили его вместе с отцом покинуть свои места. Стюарды посчитали, что болельщики парижского клуба не должны были сидеть на центральной трибуне рядом с англичанами. Мальчику пришлось уйти со стадиона в слезах.

Французский клуб «Нант» — соперник ПСЖ по ближайшему матчу Лиги 1 пригласил мальчика с отцом и другом прийти на домашнюю игру «канареек» против их любимого клуба.