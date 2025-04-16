13-летнего фаната «ПСЖ» выгнали с матча Лиги чемпионов с «Астон Виллой»

По информации источника, молодой болельщик праздновал гол своей команды в ворота «Астон Виллы», что не понравилось местным охранникам. В перерыве игры они попросили его вместе с отцом покинуть свои места. Стюарды посчитали, что болельщики парижского клуба не должны были сидеть на центральной трибуне рядом с англичанами. Мальчику пришлось уйти со стадиона в слезах.