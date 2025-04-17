«Интер» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов

Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.
Счет на 52-й минуте игры открыл форвард мюнхенцев Гарри Кейн. Затем хозяева забили два гола подряд усилиями Лаутаро Мартинеса и Бенжамена Павара. На 76-й минуте защитник гостей Эрик Дайер сравнял счет.
«Интер» обыграл «Баварию» по сумме двух встреч (первая игра — 2:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «Барселоны». Немецкий клуб завершил выступление в турнире.
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
16.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Симоне Индзаги
Венсан Компани
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
58′
Бенжамен Павар
(Хакан Чалханоглу)
61′
Бавария
Гарри Кейн
(Леон Горецка)
52′
Эрик Дайер
(Серж Гнабри)
76′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
15
Франческо Ачерби
28
Бенжамен Павар
36
Маттео Дармиан
20
Хакан Чалханоглу
22
Генрих Мхитарян
9
Маркус Тюрам
32
Федерико Димарко
90+6′
73′
30
Карлос Аугусту
95
Алессандро Бастони
88′
31
Янн Биссек
23
Николо Барелла
88′
16
Давиде Фраттези
10
Лаутаро Мартинес
81′
99
Мехди Тареми
Бавария
40
Йонас Урбиг
15
Эрик Дайер
45′
44
Йосип Станишич
6
Йозуа Киммих
9
Гарри Кейн
17
Майкл Олисе
25
Томас Мюллер
3
Ким Мин Джэ
28′
65′
22
Рафаэл Геррейру
8
Леон Горецка
83′
45
Александр Павлович
27
Конрад Лаймер
83′
11
Кингсли Коман
10
Лерой Сане
65′
7
Серж Гнабри
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
10
Фолы
16
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти