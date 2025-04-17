Определились пары ½ финала Лиги чемпионов

В среду, 16 апреля, «Арсенал» на выезде победил испанский «Реал» Мадрид со счётом 2:1 (5:1 по сумме двух матчей), а «Интер» дома сыграл вничью с немецкой «Баварией» (2:2, по сумме двух матчей 4:3).