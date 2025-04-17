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Определились пары ½ финала Лиги чемпионов

По итогам ответных матчей ¼ финала Лиги чемпионов определены пары полуфинала.

Источник: Getty Images

½ финала Лиги чемпионов:

  • «Арсенал» (Англия) — «Пари Сен-Жермен» (Франция);
  • «Барселона» (Испания) — «Интер» (Италия).

Первые матчи пройдут 29—30 апреля, ответные — 6—7 мая.

В среду, 16 апреля, «Арсенал» на выезде победил испанский «Реал» Мадрид со счётом 2:1 (5:1 по сумме двух матчей), а «Интер» дома сыграл вничью с немецкой «Баварией» (2:2, по сумме двух матчей 4:3).

Победителем прошлого сезона Лиги чемпионов стал мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. В составе «Реала» забитыми мячами отметились защитник Даниэль Карвахаль и полузащитник Винисиус Жуниор.