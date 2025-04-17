«Арсенал» обыграл «Реал» и впервые с 2009 года вышел в полуфинал футбольной Лиги чемпионов

«Арсенал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2009 года. «Реал» не сумел выйти в полуфинал турнира впервые с сезона-2019/20, тогда команда в ⅛ финала уступила английскому «Манчестер Сити» по сумме двух игр (1:2, 1:2). «Реал» является победителем Лиги чемпионов сезона-2023/24, всего команда выигрывала трофей 15 раз, что является рекордом.