«Арсенал» обыграл «Реал» и впервые с 2009 года вышел в полуфинал футбольной Лиги чемпионов

МАДРИД, 17 апреля. /ТАСС/. Футболисты английского «Арсенала» в гостях со счетом 2:1 обыграли испанский «Реал» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов и вышли в следующую стадию турнира.
В составе «Арсенала» голы забили Букайо Сака (65-я минута) и Габриэл Мартинелли (90+3). У «Реала» отличился Винисиус (67). На 13-й минуте Сака не реализовал пенальти.
«Арсенал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 2009 года. «Реал» не сумел выйти в полуфинал турнира впервые с сезона-2019/20, тогда команда в ⅛ финала уступила английскому «Манчестер Сити» по сумме двух игр (1:2, 1:2). «Реал» является победителем Лиги чемпионов сезона-2023/24, всего команда выигрывала трофей 15 раз, что является рекордом.
Карло Анчелотти
Микель Артета
Винисиус Жуниор
67′
Букайо Сака
(Микель Мерино)
65′
Габриел Мартинелли
(Микель Мерино)
90+3′
Букайо Сака
13′
1
Тибо Куртуа
22
Антонио Рюдигер
85′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
7
Винисиус Жуниор
14
Орельен Тшуамени
4
Давид Алаба
4′
61′
20
Франсиско Гарсия
35
Рауль Асенсио
11′
74′
10
Лука Модрич
9
Килиан Мбаппе
75′
21
Браим Диас
11
Родригу
61′
19
Дани Себальос
17
Лукас Васкес
61′
16
Эндрик
22
Давид Райя
36′
2
Вильям Салиба
15
Якуб Кивер
49
Майлс Льюис-Скелли
5
Томас Партей
85′
8
Мартин Эдегор
23
Микель Мерино
12
Юррьен Тимбер
90′
3
Киран Тирни
41
Деклан Райс
90′
4
Бен Уайт
7
Букайо Сака
77′
19
Леандро Троссар
11
Габриел Мартинелли
90′
17
Александр Зинченко
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
12
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
4
18
Фолы
15
2
Офсайды
1
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти