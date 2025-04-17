«Реал» раздавлен «Арсеналом»! Вместо ремонтады — второе поражение и вылет из ЛЧ

Особенно «Реал» напрягал Сака. Вингер нанёс первый удар «Арсенала» по воротам (чуть-чуть неточно), затем и первый в створ. Посадил своего оппонента Алабу на карточку. А после этого мог забить гол, который отправил бы команду Анчелотти как минимум в нокдаун. Французский судья Летексье не заметил, как на угловом Асенсио сфолил на Мерино — схватил второго испанца в составе «канониров» за футболку, повалил на газон. VAR помог рефери. Молодой защитник «Реала» увлёкся, пока ему не хватает опыта больших матчей Лиги чемпионов. Но и Сака не справился с нервами, исполняя пенальти, как и в финале Евро-2020. Пробил туда, куда прыгнул Куртуа, и недостаточно сильно подсёк мяч. Тибо исправился красивым сейвом за ошибки в Лондоне.