«Мы смотрим великий матч!» «Интер» и «Бавария» показали всё, за что мы любим ЛЧ

«Бавария» слишком хорошо подготовилась к «Интеру» и выглядела лучше соперника. Но, сюрприз-сюрприз, проиграла — причём на домашней арене. Хотя этот матч выглядел как флешбэк из прошлого: победный гол и празднование Фраттези почти в точности повторили гол «Интера» в плей-офф ЛЧ-2010/2011. Даже забит был в схожее время. Иронично, что тогда итальянцы играли именно против «Баварии».
Обыграть команду Индзаги — задача сложная, но не из разряда невыполнимых. У мадридских коллег в параллельной встрече ситуация была ещё сложнее. Так что в этой паре ничего решено не было.
В первые же минуты команды обозначили высокий градус борьбы. Однако «Интеру», кажется, психологически проще было именно защищаться, а не атаковать, несмотря на игру дома. С другой стороны, «нерадзурри» великолепны в этом режиме.
Подтверждение тому — момент «Баварии» на 36-й минуте. Мюллер поймал прострел от Лаймера в штрафной, экстренно пробив по воротам. Однако там уже к воротам подтянулись почти все полевые. Повторная попытка открыть счёт появилась у Зане, к которому отскочил мяч — там уже отработал Зоммер. Идеальная игра в защите.
«Интер» же ставил на контрвыпады и ничуть не уступал по опасным моментам. На 29-й минуте Тюраму чуть-чуть не хватило, чтобы замкнуть подачу со штрафного, а на 33-й Чалханоглу опасно пробил издали. Камеры еле успевали выхватывать реакции Индзаги на упущенные шансы.
Самая жара была во втором тайме. На первых минутах Кейн сравнял общий счёт в противостоянии, пробив в дальний угол. Зоммер даже не среагировал: не верил, что англичанин забьёт с такой позиции. Потом феноменальный шанс был у Мюллера, но немец пробил выше створа после прострела Олисе.
Возможно, играй «Бавария» на «Альянц Арене», уверенность «Интера» спала бы. Но миланская публика только раззадорилась — да так, что заряд болельщиков пробивал сквозь колонки телевизоров и компьютеров. Уже через пять минут после пропущенного Мартинес сравнял с углового — и сразу побежал к болельщикам с раскинутыми руками.
Но и этого «Интеру» не хватало. Снова угловой — и гол от Павара. Француз когда-то забивал миланцам в составе «Баварии», а теперь всё ровно наоборот. Бенжамен переиграл Ким Мин Джэ наверху и без шансов пробил ворота Урбига.
Дальше «Бавария» раскрылась, а «Интеру» стало ещё легче выбегать в ответные атаки. Вскоре Мхитарян врубил нитро и чуть не вбежал со своей половины до чужой штрафной — этот матч также показал, что 36-летний армянин в порядке.
А потом случился очередной переворот игры — «Бавария» опять захватила инициативу. На 75-й Олисе оказался один у дальней штанги, но чересчур долго перекладывал мяч на левую ногу: створ уже закрыли защитники миланцев, и Майкл попробовал забить в ближний — Зоммер потащил. Честно было бы раскритиковать француза за нерасторопность, но дальнейший угловой привёл к голу Дайера: Эрик получил мяч у штанги и попробовал скинуть в противоположный угол, однако ветром мяч унесло прямо в створ.
Этот гол снял сомнения комментатора Владимира Стогниенко по характеру игры: «Мы смотрим великий матч!» Не великой была только погода, хотя, если смотреть иначе, она прибавляла особую драматичность встрече.
«Интер» пытался приостановить атакующее безумство с обеих сторон, засушив игру, но «Бавария» уже потеряла рассудок и на адреналине бежала спасаться. Компани даже увеличил атакующий ростер: к Кейну, Мюллеру и Олисе добавились Коман с Гнабри (Зане уже сняли). На 90-й гости вновь устроили переполох у чужих ворот: Зоммер не сумел выхватить подачу Олисе и оставил створ пустым — как раз в момент, когда мяч прилетел к Гарри Кейну. Железный момент, чтобы забить, однако форвард пальнул выше ворот.
Мюнхенцы продолжили наступать и в добавленное время будто ни разу не возвращались на свою половину поля. За пару минут до финального свистка Урбиг уже побежал к воротам «Интера» под подачу Киммиха — правда, Йозуа всех обманул и предпочёл короткий розыгрыш. Так запустился марафон навесов в штрафную Зоммера, а мюнхенцы экранизировали Super Mario Bros, прыгая за мячом, будто за грибами. Всё привело к могучему удару Мюллера головой вблизи створа — Зоммер уверенно отвёл угрозу.
Встреча чуть не завершилась массовой потасовкой между Станишичем и запасными «Интера»: хорват разозлился на болбоя, который не спешил возвращать мяч. «Бавария» помчала в финальную атаку: навес с правого фланга в штрафную, скидка на Комана и удар с лёта! Мимо! Финальный свисток — «Интер» в полуфинале!
Рёв трибун моментально оглушил всех зрителей, а Индзаги побежал обниматься с командой. На очереди — «Барселона».
Симоне Индзаги
Венсан Компани
Лаутаро Мартинес
58′
Бенжамен Павар
(Хакан Чалханоглу)
61′
Гарри Кейн
(Леон Горецка)
52′
Эрик Дайер
(Серж Гнабри)
76′
1
Янн Зоммер
15
Франческо Ачерби
28
Бенжамен Павар
36
Маттео Дармиан
20
Хакан Чалханоглу
22
Генрих Мхитарян
9
Маркус Тюрам
32
Федерико Димарко
90+6′
73′
30
Карлос Аугусту
95
Алессандро Бастони
88′
31
Янн Биссек
23
Николо Барелла
88′
16
Давиде Фраттези
10
Лаутаро Мартинес
81′
99
Мехди Тареми
40
Йонас Урбиг
15
Эрик Дайер
45′
44
Йосип Станишич
6
Йозуа Киммих
9
Гарри Кейн
17
Майкл Олисе
25
Томас Мюллер
3
Ким Мин Джэ
28′
65′
22
Рафаэл Геррейру
8
Леон Горецка
83′
45
Александр Павлович
27
Конрад Лаймер
83′
11
Кингсли Коман
10
Лерой Сане
65′
7
Серж Гнабри
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
10
Фолы
16
0
Офсайды
1
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти