«Мы смотрим великий матч!» «Интер» и «Бавария» показали всё, за что мы любим ЛЧ

«Бавария» слишком хорошо подготовилась к «Интеру» и выглядела лучше соперника. Но, сюрприз-сюрприз, проиграла — причём на домашней арене. Хотя этот матч выглядел как флешбэк из прошлого: победный гол и празднование Фраттези почти в точности повторили гол «Интера» в плей-офф ЛЧ-2010/2011. Даже забит был в схожее время. Иронично, что тогда итальянцы играли именно против «Баварии».