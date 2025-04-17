Тренер «Реала» Анчелотти прокомментировал вылет команды из ¼ финала ЛЧ от «Арсенала»

На второй минуте ворота «Арсенала» поразил нападающий Килиан Мбаппе, но гол отменён из-за положения вне игры. На 13-й минуте вингер «канониров» Букайо Сака не реализовал 11-метровый удар. На 28-й минуте после шестиминутного просмотра VAR главный арбитр отменил своё решение назначить пенальти в ворота лондонского клуба. На 65-й минуте Сака открыл счёт. Ответный мяч «Реала» на 67-й минуте забил вингер Винисиус, воспользовавшись ошибкой защитника «Арсенала» Вильяма Салиба. На 75-й минуте Мбаппе из-за травмы покинул поле, его заменил Браим Диас. Окончательный результат в игре на 90+3-й минуте установил форвард английского клуба Габриэл Мартинелли — 2:1.