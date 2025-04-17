Куртуа рассказал, какого экс-футболиста команды не хватило «Реалу» для прохода «Арсенала»

«Арсенал» — хорошо организованная команда, которая отлично защищается, прессингуется. В матчах с ними было трудно найти пространство. Мы сделали много передач, но в этом году у нас не было Хоселу, прирождённого нападающего.



«Реалу» нужно тщательно проанализировать и [понять], где мы можем стать лучше. Впереди ещё большая часть сезона, на кону Ла Лига, Кубок Испании, а затем и Клубный чемпионат мира.



Спасибо болельщикам. Мысли о камбэке были потрясающими, надеюсь, что мы ещё сможем их порадовать", — сказал Куртуа в эфире Movistar.