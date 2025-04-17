Анчелотти: не знаю и не хочу знать, каким будет мое будущее

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после вылета из Лиги чемпионов заявил, что не хочет думать о своем дальнейшем будущем в мадридском футбольном клубе.
В среду «Реал» проиграл дома «Арсеналу» со счетом 1:2 в ответном четвертьфинальном матче (первая игра — 0:3) и не смог выйти в полуфинал. «Королевский клуб» является действующим обладателем трофея.
«Теперь мы боремся за Ла Лигу, у нас финал Кубка Испании, клубный чемпионат мира. Это бесконечный сезон, но нужно собраться. Это та часть футбола, к которой мы не привыкли. Я не знаю, каким будет мое будущее, и не хочу знать», — приводит слова Анчелотти Marca.
Анчелотти 65 лет, он возглавляет «Реал» с 2021 года, до этого работал в клубе с 2013 по 2015 год. Под руководством итальянца «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, по два раза — чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира, а также Интерконтинентальный кубок.