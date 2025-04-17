Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анчелотти: не знаю и не хочу знать, каким будет мое будущее

Анчелотти заявил после вылета «Реала» из ЛЧ, что не знает о своем будущем.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после вылета из Лиги чемпионов заявил, что не хочет думать о своем дальнейшем будущем в мадридском футбольном клубе.

В среду «Реал» проиграл дома «Арсеналу» со счетом 1:2 в ответном четвертьфинальном матче (первая игра — 0:3) и не смог выйти в полуфинал. «Королевский клуб» является действующим обладателем трофея.

«Теперь мы боремся за Ла Лигу, у нас финал Кубка Испании, клубный чемпионат мира. Это бесконечный сезон, но нужно собраться. Это та часть футбола, к которой мы не привыкли. Я не знаю, каким будет мое будущее, и не хочу знать», — приводит слова Анчелотти Marca.

Анчелотти 65 лет, он возглавляет «Реал» с 2021 года, до этого работал в клубе с 2013 по 2015 год. Под руководством итальянца «Реал» трижды выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, по два раза — чемпионат, Кубок, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира, а также Интерконтинентальный кубок.