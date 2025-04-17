Анчелотти: не знаю и не хочу знать, каким будет мое будущее

«Теперь мы боремся за Ла Лигу, у нас финал Кубка Испании, клубный чемпионат мира. Это бесконечный сезон, но нужно собраться. Это та часть футбола, к которой мы не привыкли. Я не знаю, каким будет мое будущее, и не хочу знать», — приводит слова Анчелотти Marca.