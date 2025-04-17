Суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в ЛЧ после ответных матчей ¼ финала

Действующий победитель Лиги чемпионов — мадридский «Реал». В финале прошлого розыгрыша турнира «сливочные» одолели дортмундскую «Боруссию» (2:0). Кроме того, «Реал» является абсолютным рекордсменом по числу побед в Лиге чемпионов. «Сливочные» выигрывали это соревнование 15 раз.