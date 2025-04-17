Карло Анчелотти ответил, что пошло не так у «Реала» в ответном матче ЛЧ с «Арсеналом»

«Что пошло не так? Сегодня делать анализ неуместно, нам нужно принять эту неудачу и все удары, которые приходят в нашу сторону. Я сказал игрокам, что нужно держать голову высоко, мы многого добились в этом турнире в другие сезоны. В этом году подобного не получилось достичь, в спорте такое бывает, не существует непобедимых команд. Что касается настроя, команда отдала всё, что могла. Не всегда мы могли сделать лучше, чем соперник», — приводит слова Анчелотти AS.