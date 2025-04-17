Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Килиан Мбаппе показал худшую серию без результативных действий с 2018 года

Французский нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе не сумел отметиться результативными действиями в ответном матче Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с Арсеналом (1:2), который стал для звёздного форварда пятым кряду без голов и ассистов во всех турнирах.

Источник: Getty Images

Как сообщает OptaJean, данная серия является худшей для француза с апреля-мая 2018 года. Тогда Мбаппе также не забивал и не отдавал голевых передач в пяти встречах.

Кроме двух встреч с «Арсеналом» (1:2, 0:3) в Лиге чемпионов, Килиан не отмечался результативными действиями в ответной игре полуфинала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (4:4 д. вр.) и двух матчах Ла Лиги — с «Валенсией» (1:2) и «Алавесом» (1:0).

В следующей игре в рамках 32-го тура Ла Лиги мадридская команда сыграет с «Атлетиком» из Бильбао. Мбаппе рискует пропустить эту встречу из-за травмы, которую он получил во время матча с «канонирами».