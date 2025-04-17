Килиан Мбаппе показал худшую серию без результативных действий с 2018 года

Кроме двух встреч с «Арсеналом» (1:2, 0:3) в Лиге чемпионов, Килиан не отмечался результативными действиями в ответной игре полуфинала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад» (4:4 д. вр.) и двух матчах Ла Лиги — с «Валенсией» (1:2) и «Алавесом» (1:0).