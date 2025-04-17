Артета поблагодарил Гвардиолу после выхода «Арсенала» в полуфинал Лиги чемпионов

«Я звонил ему сегодня утром. Потому что если я здесь, то во многом благодаря ему. Он был для меня большим вдохновением. Я прожил с ним четыре замечательных года и всегда буду ему благодарен. Без него меня бы здесь не было», — приводит слова Артеты Sky Sport.