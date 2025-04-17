Этот «Реал» Анчелотти закончился. Дальше у клуба тяжелейший выбор

Да, вскрыть «Арсенал», у которого к тому же фора в три мяча, невероятно трудно. Но мадридцы не предложили вообще ничего, чтобы лондонцы хоть немного смутились. Этот матч вновь показал, как же зря «Реал» расстался с Хоселу. Единственным игроком, пытавшимся хоть как-то цепляться за мячи в сваре с огромными Вильямом Салиба и Якубом Кивёром, был Антонио Рюдигер. Всякий раз он задерживался у ворот «Арсенала» после стандартов и не уходил оттуда как можно дольше. Но в итоге это ничего не дало.