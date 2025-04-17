Сёмин выделил сильные стороны фаворитов Лиги чемпионов

«ПСЖ» и «Арсенал» — претенденты на победу в Лиге чемпионов. «Канониры» показали самый сильный и сбалансированный футбол в этом турнире. Английская команда очень сильна физически, молода, азартна и голодна до титулов. «Интер» прекрасно играет в оборонительных действиях, в составе команды много опытных футболистов. Та же «Барселона» обладает самым большим талантом. Любая команда может выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне«, — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.