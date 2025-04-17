Гарри Кейн высказался о вылете «Баварии» из Лиги чемпионов

«Есть много причин. Конечно, тяжело уходить с поля после того, как мы отдали все силы для победы. В обоих матчах у нас было достаточно моментов, чтобы забить больше голов. И в этот раз тяжело смириться с тем, что мы пропустили два гола со стандартных положений. В концовке мы были очень близки к победе, но в таких важных матчах всё сводится к моментам, и они использовали их лучше, чем мы.



Это был долгий и тяжёлый сезон в Лиге чемпионов с большим количеством игр, но я чувствовал, что мы становимся лучше по мере продолжения турнира. Если мы посмотрим на результаты обоих матчей, то можем с уверенностью сказать, что можем обыграть любую команду в мире. Но это футбол, и мы не должны позволить этому испортить сезон. У нас есть шанс вернуть себе титул в Бундеслиге», — приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».