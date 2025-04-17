Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киммих прокомментировал вылет «Баварии» из Лиги чемпионов

Футболист Баварии Йозуа Киммих высказался о поражении от итальянского Интера по сумме двух матчей (3:4) в финала Лиги чемпионов.

Источник: Getty Images

Первый матч проходил в Мнюхене и завершился в пользу миланцев со счётом 2:1. Вторая игра состоялась в Италии и завершилась вничью — 2:2.

«Слишком много поражений… В какой-то момент мы должны были вылететь. На самом деле нам повезло пройти так далеко с таким количеством поражений. Особенно в важных матчах мы должны значительно улучшить эффективность и снизить свою уязвимость», — приводит слова Киммиха журналист Керри Хау в своих соцсетях.

Напомним, в полуфинале Лиги чемпионов «Интер» встретится с «Барселоной».