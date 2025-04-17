Киммих прокомментировал вылет «Баварии» из Лиги чемпионов

«Слишком много поражений… В какой-то момент мы должны были вылететь. На самом деле нам повезло пройти так далеко с таким количеством поражений. Особенно в важных матчах мы должны значительно улучшить эффективность и снизить свою уязвимость», — приводит слова Киммиха журналист Керри Хау в своих соцсетях.