Онана страдает потому, что стал мемом. Вратаря «МЮ» критикуют несправедливо

Конечно, можно утверждать, что Онана пропустил после навеса с дальней дистанции, но обстоятельства имеют значение. Вратарь мог выручить, однако не был обязан. Такое тяжело назвать ошибкой. Если бы Ньякате придержали на метр, то имело бы смысл идти забирать навес заранее, а не ждать, пока мяч пролетит голову. Только вот о набегающем сопернике просто забыли — его никто не держал, никто не ставил ему корпус. А если бы Йоро выдержал линию офсайда, то об этом эпизоде вообще никто не вспомнил бы. В результате получилось так, что главным виновником как бы остался Онана. Это вполне укладывается в популярное мнение о несостоятельности вратаря.