Онана страдает потому, что стал мемом. Вратаря «МЮ» критикуют несправедливо

В четвертьфинале ЛЕ «МЮ» на выезде сыграл вничью с «Лионом» (2:2). Неплохой результат перед ответной встречей на «Олд Траффорд». Букмекеры видят команду Аморима явным фаворитом, но при этом есть проблемы с вратарской позицией. Матч во Франции сложился неудачно для основного вратаря Андре Онана. Перед игрой он сказал, что «МЮ» намного лучше «Лиона» (в оригинале: «We are way better than them»). Если дать полную цитату, то фраза выглядит чуть уважительнее.