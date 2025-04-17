В чем секрет успехов «Интера». В Лиге чемпионов команда Индзаги снова наводит на соперников ужас

И в этом секрет нынешнего «Интера». Не только в грамотном тренере, но и в огромной степени в стабильности, терпении и профессионализме клубного топ-менеджмента. Недавно назначенный президентом клуба Джузеппе Маротта перешел туда из «Ювентуса» в декабре 2018 года, резко укрепив именно спортивную составляющую в беспокойном хозяйстве. Появление Маротты вывело «Интер» на более качественный уровень управления, где он хорошо ужился с Алессандро Антонелло, который отвечал за всю административную деятельность с 2017 года. Да, два месяца назад Антонелло покинул «Интер» (он может теперь оказаться в «Роме»), но успел вместе с Мароттой заложить крепкий организационный фундамент. На него и опирается Индзаги. В отличие от полного хаоса в «Милане» и потрясений в «Ювентусе», в «Интере» в последние годы царила стабильность именно по части управления клубом, что и принесло свои плоды. Для победы в Лиге чемпионов этого может и не хватить, но в любом случае нынешний период жизни «Интера» не признать ярким просто нельзя.