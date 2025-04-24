Защитник «Балтики» Евгений Чернов — о еврокубках: это чуть-чуть у футбола нашего забрали

— К сожалению, конечно, это всё очень грустно. Всегда ждёшь еврокубковые матчи, всегда будешь поддерживать свою команду. Даже когда условно «Уфа» проходила в Лиге Европы квалификацию, я очень их поддерживал. Поэтому, конечно же, этого не хватает. Это чуть-чуть у футбола нашего забрали, — приводит слова Чернова «Советский спорт».