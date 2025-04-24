В Стамбуле открылось представительство УЕФА

АНКАРА, 24 апр — РИА Новости. Представительство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открылось в четверг в Стамбуле при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Стамбул стал еще одним городом после Лондона и Брюсселя, где открылось представительство УЕФА.
«У Турции есть возможности для проведения всех видов международных спортивных мероприятий, включая Олимпийские игры. Это представительство УЕФА упростит развитие наших отношений с союзом. Мы установим более тесные контакты с УЕФА и будем вместе реализовывать совместные проекты. Желаю успехов всем!» — сказал турецкий лидер, выступая на церемонии открытия.
Ранее газета Türkiye сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) также планирует открыть свой офис в Турции.