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В Стамбуле открылось представительство УЕФА

Представительство УЕФА открылось в Стамбуле при участии Эрдогана.

Источник: © РИА Новости

АНКАРА, 24 апр — РИА Новости. Представительство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открылось в четверг в Стамбуле при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Стамбул стал еще одним городом после Лондона и Брюсселя, где открылось представительство УЕФА.

«У Турции есть возможности для проведения всех видов международных спортивных мероприятий, включая Олимпийские игры. Это представительство УЕФА упростит развитие наших отношений с союзом. Мы установим более тесные контакты с УЕФА и будем вместе реализовывать совместные проекты. Желаю успехов всем!» — сказал турецкий лидер, выступая на церемонии открытия.

Ранее газета Türkiye сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) также планирует открыть свой офис в Турции.