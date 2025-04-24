В Стамбуле открылось представительство УЕФА

«У Турции есть возможности для проведения всех видов международных спортивных мероприятий, включая Олимпийские игры. Это представительство УЕФА упростит развитие наших отношений с союзом. Мы установим более тесные контакты с УЕФА и будем вместе реализовывать совместные проекты. Желаю успехов всем!» — сказал турецкий лидер, выступая на церемонии открытия.