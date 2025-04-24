Павел Погребняк назвал главного фаворита Лиги чемпионов

«Очевидно, что среди оставшихся клубов в Лиге чемпионов особняком стоит “Барселона”. Также симпатизирую “ПСЖ”. Мне бы хотелось, чтобы Париж выиграл что-то существенное, а не только чемпионат Франции. Из оставшейся четвёрки я болею за “ПСЖ”, но фаворит — “Барселона”, — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.