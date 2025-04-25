УЕФА проведет минуту молчания в память о Папе Римском перед полуфиналами Лиги чемпионов

ЖЕНЕВА, 25 апреля. /ТАСС/. Минута молчания в память о Папе Римском Франциске пройдет перед первыми полуфинальными матчами футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
29 апреля в Лондоне английский «Арсенал» примет французский «Пари Сен-Жермен». 30 апреля испанская «Барселона» дома сыграет с итальянским «Интером». Минута молчания также пройдет перед полуфиналами женской и юношеской Лиги чемпионов.
Ранее ТАСС сообщал, что матчи чемпионата Италии, которые должны были пройти 21 апреля, были перенесены на 23 апреля в связи со смертью Франциска.