«ПСЖ» не знает, как побеждать «Арсенал», а Флик уже расправлялся с Индзаги! Интриги ЛЧ

Затем «Арсенал» с «ПСЖ» попали в один квартет на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2016/2017. «Канониры» финишировали на первом месте, парижане — на втором, обе команды решили задачу выхода в плей-офф. В стартовом туре в Париже конкуренты сыграли вничью — 1:1. На первой же минуте у хозяев забил Эдинсон Кавани, но на 78-й Алексис Санчес спас «Арсенал» от поражения. В 5-м туре в Лондоне также была зафиксирована ничья — 2:2. Кавани опять открыл счёт, Потом хозяева пошли на камбэк благодаря голу Оливье Жиру с пенальти и автоголу Марко Верратти, однако на 77-й минуте собственные ворота поразил и Алекс Ивоби.