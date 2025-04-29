Александр Глеб: «Арсенал» и «ПСЖ» выйдут на полуфинал как на последний бой

«Арсеналу» надо грамотно настроиться на «ПСЖ». Это ведь полуфинал. «Арсенал» и «ПСЖ» выйдут на полуфинал как на последний бой. Легко не будет никому, я жду тяжёлых игр в этом противостоянии", — приводит слова Глеба Metaratings.