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Сафонов остался в запасе «ПСЖ» на матч с «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «ПСЖ» и «Арсенала» на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Источник: ТАСС

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Руис, Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Дуэ.

Запасные: Сафонов, Тенас, Кимпембе, Рамуш, Кан Ин, Эрнандес, Маюлу, Баркола, Заир-Эмери, Бералдо, Мбайе.

«Арсенал»: Райя, Салиба, Кивер, Тимбер, Льюис-Скелли, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Троссар, Мерино.

Запасные: Нето, Сетфорд, Тирни, Уайт, Зинченко, Стерлинг, Батлер-Ойедеджи, Генри-Фрэнсис, Кабиа, Нванери.

Первый матч между «Арсеналом» и «ПСЖ» состоится в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.