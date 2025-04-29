Сафонов остался в запасе «ПСЖ» на матч с «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Руис, Невеш, Кварацхелия, Дембеле, Дуэ.
Запасные: Сафонов, Тенас, Кимпембе, Рамуш, Кан Ин, Эрнандес, Маюлу, Баркола, Заир-Эмери, Бералдо, Мбайе.
«Арсенал»: Райя, Салиба, Кивер, Тимбер, Льюис-Скелли, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Троссар, Мерино.
Запасные: Нето, Сетфорд, Тирни, Уайт, Зинченко, Стерлинг, Батлер-Ойедеджи, Генри-Фрэнсис, Кабиа, Нванери.
Первый матч между «Арсеналом» и «ПСЖ» состоится в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.