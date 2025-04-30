«ПСЖ»: еще один шаг к мечте. Хвича отдал, Дембеле забил — и «Арсенал» проиграл дома

Парижане же с тех пор не просто научились играть без Мбаппе — они стали лучше и превратились в настоящую команду. К которой, к тому же, добавились две боевые единицы. Не пытайтесь найти тут ошибку: формально зимой во французскую столицу приехал только Кварацхелия, зато до Лондона в этот раз добрался Дембеле, которого из заявки на осеннюю игру Луис Энрике исключил. «Возникла проблема с уважением Дембеле к обязанностям перед коллективом», — туманно объяснил то решение тренер, решительно опровергнув слухи о конфликте со своенравной звездой. Будь иначе — спустя несколько дней после той шумной истории Усман не вернулся бы в старт.