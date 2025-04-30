«ПСЖ»: еще один шаг к мечте. Хвича отдал, Дембеле забил — и «Арсенал» проиграл дома

Полгода назад «ПСЖ» уже приезжал на «Эмирейтс», а кажется, что прошла целая вечность. За выигравший со счетом 2:0 «Арсенал» забивал травмированный ныне Хаверц, которого заменил еще один пациент клубного лазарета Габриэл Жезус. В строю находился и ключевой центральный защитник Габриэл. Мерино еще не переквалифицировался в форварда, а незаменимый сейчас в клубе и в сборной Англии Льюис-Скелли в концовке получил от Микеля Артеты свои первые минуты в основном составе «канониров». Только, по сути, красно-белые структурно практически не изменились. За исключением нюансов вроде необходимости перестроиться во вторник с учетом отсутствия дисквалифицированного Партея, с которым «пушкари» договариваются о новом контракте.
Парижане же с тех пор не просто научились играть без Мбаппе — они стали лучше и превратились в настоящую команду. К которой, к тому же, добавились две боевые единицы. Не пытайтесь найти тут ошибку: формально зимой во французскую столицу приехал только Кварацхелия, зато до Лондона в этот раз добрался Дембеле, которого из заявки на осеннюю игру Луис Энрике исключил. «Возникла проблема с уважением Дембеле к обязанностям перед коллективом», — туманно объяснил то решение тренер, решительно опровергнув слухи о конфликте со своенравной звездой. Будь иначе — спустя несколько дней после той шумной истории Усман не вернулся бы в старт.
Велик соблазн сказать, что это изменило футболиста, однако это будет попытка подогнать решение под готовый ответ — поэтому правильнее опираться на факты. А они таковы, что после показательной воспитательной меры за три последних месяца 2024 года Дембеле забил скромные для себя четыре гола и добавил к ним пару результативных передач. Но при этом после новогодних праздников мы увидели новый «ПСЖ» и новую звезду с претензиями на «Золотой мяч». Рисковавшие не выйти в плей-офф чемпионы Франции в ключевом матче основного этапа ЛЧ вынесли «Манчестер Сити» (4:2), а в играх на вылет разбили казавшийся совершенным «Ливерпуль», одержав ключевую победу на поле красных.
Что касается Дембеле, то он в 2025-м стал смотреться так, как никогда прежде — хотя у него случались очень яркие периоды как в «Борусии», так и в «Барселоне». Нынешняя результативность Усмана поистине космического уровня, на которой не сказалась даже удивительная для форварда пауза из пяти «сухих» матчей (но было три голевых передачи). Похоже, Дембеле стало немного скучно с «Нантами» и «Ниццами» — или он копил эмоции на «Арсенал», чтобы забить в Лондоне даже быстрее, чем на «Энфилде» (12-я минута).
Для успеха хватило первого же выхода из-под удушающего прессинга хозяев. Причем Дембеле сам разогнал атаку, подхватив мяч на своей половине поля в районе центрального круга, затем отдал передачу направо Хвиче, получил обратный пас и неотразимо пробил в дальний угол рикошетом от штанги. Такой результативности — 25 голов за первые четыре месяца календарного года — Европа не видела со времен Месси шестилетней давности. А одиннадцать раз в одной лигочемпионской кампании за «ПСЖ» забивал только Мбаппе.
«Эмирейтс» же давно не наблюдал за тем, как здесь доминируют гости. «Арсеналу» повезло, что Маркиньос с подачи Хакими пробил в руки Райе, а после атаки Хвичи рикошет от ноги Тимбера не стал проблемой для вратаря. Сейв первого тайма тоже совершил Райя — потрясающе сложившись после удара Дуэ.
«Арсенал» же начал просыпаться ближе к перерыву, причем Сака вышел из тени и создал момент для Мартинелли, уйдя на чужой для себя левый фланг. С этого момента игра стала разворачиваться в сторону «Арсенала». На стыке таймов провалившийся во время прошлого визита в Лондон Доннарумма не позволил забить невезучему Мартинелли и Троссару, а когда «канониров», казалось, снова выручил стандарт Райса, взятие ворот отменили из-за офсайда у отправившего мяч в сетку Мерино.
Впрочем, нельзя утверждать, что «ПСЖ» отдал хозяев инициативу. Да, значительную часть второго тайма все было не так, как в первые 45 минут — с четырьмя попаданиями в створ (так часто «Арсенал» не напрягали дома в ЛЧ после «Барселоны» — 2016). Тем не менее, отличный шанс удвоить счет получил Хакими, однако марокканца оставил без гола отчаянный подкат Салиба. А в концовке Париж сбивал ритм лондонского наступления уверенным контролем мяча и трепал оборону лондонцев быстрыми атаками. Промах Барколя мимо дальнего угла (при возможном офсайде) и попадание Гонсалу Рамуша в перекладину — таких моментов у «Арсенала» и близко не возникало.
Нынешний «ПСЖ» — больше не команда звезд, а команда-звезда, в которой тот же Хвича и творит, и пашет в обороне, помогая Нуну Мендешу сдержать Сака. Парижане могут играть по-разному, и во вторник они сделали еще один шаг к мечте, которую не могли осуществить с Месси, Неймаром, Мбаппе, Кавани и Ди Марией. Зато могут победить с теми, кто не только творит, но и готов умирать на поле ради большой победы.
Андрей Кузичев