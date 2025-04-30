С таким Доннаруммой у Сафонова нет шансов в «ПСЖ». Через год можно задумываться об уходе?

Доннарумма в очередной раз продемонстрировал, что, во-первых, он — игрок больших матчей, воплощение расхожей фразы «вратарь — половина команды». Во-вторых, уникум. Пожалуй, только Джанлуиджи и Куртуа совмещают в себе выдающиеся антропометрические данные, позволяющие летать по «девяткам», и пластику, чтобы быстро складываться. Это уникальный набор, который делает из них настоящих монстров. Даже слабая по меркам Луиса Энрике игра ногами тут мало что значит. Нет, конечно, испанский тренер был бы не против, если бы Доннарумма ломал прессинг соперника в духе Алиссона или тер Штегена, но все это отходит на второй план, когда твой вратарь регулярно делает сейвы, на которые просто физически не способны процентов 95 киперов из топ-5 лиг.