С таким Доннаруммой у Сафонова нет шансов в «ПСЖ». Через год можно задумываться об уходе?

Лучшим игроком первого полуфинала Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ» (0:1) признан Витинья. Португалец был очень хорош, а стопроцентная точность передач в игре с таким мощным соперником — топ-показатель. Но парижане не увезли бы с «Эмирейтс» такую важную победу, если бы не Джанлуиджи Доннарумма. Шесть сейвов, два суперспасения, 1,2 предотвращенного xG, игра на ноль. Это было очередное феерическое выступление итальянца, которое видел весь футбольный мир.
Конечно, можно предъявлять претензии Мартинелли и Троссару, которые оставили Джиджи шансы. Или напомнить, что «Арсенал» вообще-то существует без классного форварда, и тот же Троссар на позиции центрального нападающего — вынужденный ход. Микель Артета говорит, что шансы на проход в финал все еще 50 на 50, но это чересчур оптимистический взгляд. В ответной встрече лондонцам нужно не только сохранить ворота в неприкосновенности против одной из мощнейших атак Европы последних лет, но и минимум один раз распечатать Доннарумму. Сделать это реально, но разве что рассчитывая на чудо — помутнение итальянца или очередное озарение Мерино.
Доннарумма в очередной раз продемонстрировал, что, во-первых, он — игрок больших матчей, воплощение расхожей фразы «вратарь — половина команды». Во-вторых, уникум. Пожалуй, только Джанлуиджи и Куртуа совмещают в себе выдающиеся антропометрические данные, позволяющие летать по «девяткам», и пластику, чтобы быстро складываться. Это уникальный набор, который делает из них настоящих монстров. Даже слабая по меркам Луиса Энрике игра ногами тут мало что значит. Нет, конечно, испанский тренер был бы не против, если бы Доннарумма ломал прессинг соперника в духе Алиссона или тер Штегена, но все это отходит на второй план, когда твой вратарь регулярно делает сейвы, на которые просто физически не способны процентов 95 киперов из топ-5 лиг.
В этом свете очень неоднозначным представляется будущее Матвея Сафонова в «ПСЖ». Чемпионство в лиге 1, почти 1500 сыгранных минут, ежедневная работа в окружении элитных мастеров — это все, конечно, прекрасно. Но Матвею 26 лет, расцвет. И странно будет лучшие годы карьеры провести в роли дублера.
Если мы заглянем на Transfermarkt, то увидим любопытный момент. Сафонов — самый дорогой вратарь-дублер в мире вместе с Кивином Келлехером из «Ливерпуля» (каждый оценивается в 22 миллиона евро). Последний прямым текстом говорит, что летом покинет Мерсисайд в поисках игровой практики. Аргумент очевидный: в его возрасте нужно регулярно выходить на поле, и даже фанаты красных признают логичность подхода. Келлехер — ровесник Сафонова, потому его история подходит и Матвею. Мы не говорим о том, что нашему вратарю летом нужно настаивать на трансфере. Нет, пара сезонов в «ПСЖ» точно пойдут на пользу его карьере. Но что дальше?
С каждым таким матчем Доннарумма подтверждает статус одного из лучших голкиперов мира. Расставаться с ним — медийное самоубийство для клуба. А учитывая, что с Сафоновым они родились не то что в один год или месяц, а в один день, ждать спада итальянца просто бесполезно.
Скорее всего, Матвей проведет еще один сезон в «ПСЖ», но летом 2026-го придется что-то решать. Молодой вратарь с отличными рефлексами, качественной игрой ногами и опытом выступления за топ-клуб — предложений точно будет много, нужно лишь не ошибиться с выбором нового клуба. Так что перспективы у Сафонова в любом случае отличные.
А сейчас можно получить удовольствие в оставшихся матчах Лиги 1, которые лишены турнирного значения. И посмотреть со скамейки, как Доннарумма творит чудеса в Лиге чемпионов, где победа становится все ближе.
Автор: Марк Бессонов
Микель Артета
Луис Энрике
Усман Дембеле
(Хвича Кварацхелия)
4′
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
15
Якуб Кивер
49
Майлс Льюис-Скелли
23
Микель Мерино
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
43′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
10′
12
Юррьен Тимбер
83′
4
Бен Уайт
8
Мартин Эдегор
90′
53
Итан Нванери
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
44′
5
Маркиньос
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
7
Хвича Кварацхелия
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
14
Дезире Дуэ
76′
9
Гонсалу Рамуш
87
Жоау Невеш
46′
89′
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
70′
29
Брэдли Барколя
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
11
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
1
3
Угловые
1
15
Фолы
15
4
Офсайды
1
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти