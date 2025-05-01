Ямаль творил магию, Дюмфрис провел матч жизни! «Барса» с «Интером» выдали игру для золотой коллекции Лиги чемпионов

Эффективность миланцев была круче, чем у «Боруссии», но футбол — совсем другой. Гости отдали сопернику мяч или тот забрал — не суть важно. Только почти совершенная оборонительная система Симоне Индзаги работает против обычных людей и самых ярких звезд (восемь игр на ноль в текущем турнире), но ее до среды не испытывали волшебники. Именно так, потому что номер, который в своем 100-м матче в сине-гранатовой футболке исполнил Ямаль — за пределами человеческого понимания. Конечно, Тюрам и Мхитарян, которых Ламин прошел на первой стадии своего слаломного прохода, — не самые большие специалисты по разрушению чужих атак. Но они же были не одни. И когда Ямаль наносил свой удивительный удар по единственно возможной для гола траектории, его окружали пять футболистов в черно-синей форме!