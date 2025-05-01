Ямаль творил магию, Дюмфрис провел матч жизни! «Барса» с «Интером» выдали игру для золотой коллекции Лиги чемпионов

За весь сезон «Барселону» заставила страдать и разрушила ее игру только дортмундская «Боруссия». Сумасшедший прессинг, бешеный темп почти все 90 минут, ну и, конечно, подсознательная расслабленность сине-гранатовых после 4:0 в первом матче. Мог ли что-то подобное предложить «Интер»? Да еще и после кошмарной недели с тремя болезненными поражениями, которые стоили вылета из Кубка Италии и потери лидерства в серии А.
С таким фоном рассуждения о льде и пламени (читай — о самой надежной обороне ЛЧ и лучшей атаке в Европе) — казались неуместной формальностью. О чем тут вообще можно говорить?!
Примерно так рассуждало подавляющее большинство болельщиков накануне, а потом эти же люди протирали глаза, отказываясь верить тому, что к 21-й минуте на табло в столице Каталонии горят цифры 0:2. А открыли счет нерадзурри и вовсе через 30 секунд после стартового свистка! Причем тон задавали те, кто к последним неудачам прямого отношения не имеет.
Забивший первый мяч Тюрам пропустил все три матча в рамках черной серии. Дюмфрис, в свою очередь, сыграл лишь 28 минут против «Ромы» в минувшие выходные, а до этого полтора месяца залечивал травму бедра. Такая пауза и такая игра! Сначала голевой пас. Затем — роскошный удар «ножницами» после углового и скидки выигравшего воздушную дуэль 37-летнего Ачерби. Таких совпадений, конечно, не бывает, но прошлый раз игрок из Нидерландов забивал и ассистировал партнеру в полуфинале ЛЧ пятнадцать лет назад. Дюмфрис сделал то, что удалось Уэсли Снейдеру в матче «Интер» — «Барселона»!
Эффективность миланцев была круче, чем у «Боруссии», но футбол — совсем другой. Гости отдали сопернику мяч или тот забрал — не суть важно. Только почти совершенная оборонительная система Симоне Индзаги работает против обычных людей и самых ярких звезд (восемь игр на ноль в текущем турнире), но ее до среды не испытывали волшебники. Именно так, потому что номер, который в своем 100-м матче в сине-гранатовой футболке исполнил Ямаль — за пределами человеческого понимания. Конечно, Тюрам и Мхитарян, которых Ламин прошел на первой стадии своего слаломного прохода, — не самые большие специалисты по разрушению чужих атак. Но они же были не одни. И когда Ямаль наносил свой удивительный удар по единственно возможной для гола траектории, его окружали пять футболистов в черно-синей форме!
Увидев такой сеанс магии и в который уже раз вспомнив инопланетянина Месси, зафиксируем цифры — 17 лет и 291 день. Возраст, в котором на такой стадии главного еврокубка еще не забивали. И крайне редко выдавали номера, как тот же Ямаль, мимо которого за пределы поля прокатился Димарко. Шедевру под номером два не дал состояться Зоммер, сумевший кончиками пальцев перевести мяч в перекладину.
Швейцарский кипер был хорош, в чем вскоре убедился Дани Ольмо, но вокруг миланских ворот нарезала круги сине-гранатовая Акула. Ферран Торрес несколько раз пристреливался и в конце концов впился в свою жертву мертвой хваткой после диагонали Педри и скидки Рафиньи. 2:2 на табло по итогам первого тайма и 1:1 по травмам. Железный Кунде не дотянул до перерыва, а Лаутаро Мартинес не смог выйти на второй тайм.
Можно, конечно, порассуждать о том, как после замены Мартина на Араухо и перевода на левый фланг обороны Иньиго Мартинеса заиграла оборона хозяев. И о том, что стало с атакой «Интера» с появлением Тареми. Однако оставим это тактическим гикам, чьи разборы игры заставят взглянуть на игру с другой стороны. А пока лучше просто восхищаться тем, что мы увидели в среду в каталонской столице. Потрясающей эффективностью снова забившего после углового Дюмфриса и гением Ямаля, который — и тоже после корнера — пропустил пас Ольмо к радиусу штрафной под удар Рафинье.
И не важно, что в протокол шестое по счету взятие ворот записали как автогол Зоммера (мяч от перекладины попал в спину кипера и отлетел в ворота). Это же творчество и тренерская работа в одном флаконе! Так что аплодисменты Ханси Флику и Симоне Индзаги. Их идеи работали, а на поле замыслы реализовывали большие мастера. И даже когда что-то не получалось — как с микроскопическим офсайдом при отмененном голе Мхитаряна или гениальном ударе Ямаля с попаданием в перекладину — хотелось не жалеть восклицательных знаков!
В этих моментах с элементом недосказанности есть своя прелесть, ведь через шесть дней «Барса» с «Интером» сыграют снова. И кто знает, чем еще нас удивят сине-гранатовые и черно-синие, выдав матч для золотой коллекции Лиги чемпионов. Продолжение следует!
Ханс-Дитер Флик
Симоне Индзаги
Ламин Ямаль
24′
Ферран Торрес
(Рафинья)
38′
Янн Зоммер
65′
Маркус Тюрам
(Дензел Дюмфрис)
1′
Дензел Дюмфрис
(Франческо Ачерби)
21′
Дензел Дюмфрис
(Хакан Чалханоглу)
64′
25
Войцех Щенсны
5
Иньиго Мартинес
19
Ламин Ямаль
21
Френки де Йонг
7
Ферран Торрес
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
70′
83′
15
Андреас Кристенсен
23
Жюль Кунде
42′
24
Эрик Гарсия
35
Херард Мартин
46′
4
Рональд Араухо
8
Педри
83′
6
Гави
20
Дани Ольмо
68′
16
Фермин Лопес
1
Янн Зоммер
15
Франческо Ачерби
31
Янн Биссек
95
Алессандро Бастони
22
Генрих Мхитарян
23
Николо Барелла
2
Дензел Дюмфрис
81′
36
Маттео Дармиан
32
Федерико Димарко
56′
30
Карлос Аугусту
20
Хакан Чалханоглу
59′
71′
16
Давиде Фраттези
9
Маркус Тюрам
81′
7
Петр Зелиньски
10
Лаутаро Мартинес
46′
99
Мехди Тареми
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
10
Фолы
11
0
Офсайды
5
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти