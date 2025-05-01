Ямаль побил рекорд Мбаппе, став самым молодым автором гола в истории полуфиналов Лиги чемпионов

Как отмечает Opta, Ямаль в возрасте 17 лет 291 дней стал самым молодым автором гола в истории полуфиналов Лиги чемпионов, превзойдя достижение Килиана Мбаппе, установленное в сезоне 2016/17 (18 лет и 140 дней). Тогда действующий форвард «Реала» выступал за «Монако» и отметился голом в ворота «Ювентуса» (1:2).