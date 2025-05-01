Тренер «Интера» назвал Ямаля «талантом, который рождается раз в 50 лет»

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги назвал испанского нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля талантом, который появляется в футболе раз в 50 лет.
Футболисты «Интера» сыграли вничью с испанской «Барселоной» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 3:3. Ямаль отметился забитым голом.
«Нам нужно было еще лучше опекать Ламина Ямаля — этот парень сегодня произвел на меня сильное впечатление. Ламин — это тот талант, который появляется раз в 50 лет, и то, что я увидел его вблизи, произвело на меня сильное впечатление. Я в восторге от того, что сделали мои ребята. Они очень усердно работали против него», — приводит слова Индзаги с пресс-конференции официальный сайт УЕФА.
Ямаль провел 100-й матч за «Барселону». Испанец стал самым молодым автором гола (17 лет и 291 день) в полуфинале Лиги чемпионов, превзойдя достижение француза Килиана Мбаппе (18 лет и 140 дней).
Второй матч между командами пройдет в Милане 6 мая.
Ханс-Дитер Флик
Симоне Индзаги
Ламин Ямаль
24′
Ферран Торрес
(Рафинья)
38′
Янн Зоммер
65′
Маркус Тюрам
(Дензел Дюмфрис)
1′
Дензел Дюмфрис
(Франческо Ачерби)
21′
Дензел Дюмфрис
(Хакан Чалханоглу)
64′
25
Войцех Щенсны
5
Иньиго Мартинес
19
Ламин Ямаль
21
Френки де Йонг
7
Ферран Торрес
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
70′
83′
15
Андреас Кристенсен
23
Жюль Кунде
42′
24
Эрик Гарсия
35
Херард Мартин
46′
4
Рональд Араухо
8
Педри
83′
6
Гави
20
Дани Ольмо
68′
16
Фермин Лопес
1
Янн Зоммер
15
Франческо Ачерби
31
Янн Биссек
95
Алессандро Бастони
22
Генрих Мхитарян
23
Николо Барелла
2
Дензел Дюмфрис
81′
36
Маттео Дармиан
32
Федерико Димарко
56′
30
Карлос Аугусту
20
Хакан Чалханоглу
59′
71′
16
Давиде Фраттези
9
Маркус Тюрам
81′
7
Петр Зелиньски
10
Лаутаро Мартинес
46′
99
Мехди Тареми
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
10
Фолы
11
0
Офсайды
5
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти