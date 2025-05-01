Тренер «Интера» назвал Ямаля «талантом, который рождается раз в 50 лет»

«Нам нужно было еще лучше опекать Ламина Ямаля — этот парень сегодня произвел на меня сильное впечатление. Ламин — это тот талант, который появляется раз в 50 лет, и то, что я увидел его вблизи, произвело на меня сильное впечатление. Я в восторге от того, что сделали мои ребята. Они очень усердно работали против него», — приводит слова Индзаги с пресс-конференции официальный сайт УЕФА.