«Они уже боятся его, как Месси». Европа в восторге от игры Ямаля в полуфинале ЛЧ

«Ямаль — игрок, каких я не видел лет восемь или девять. Он создавал нам большие проблемы, приходилось использовать двойную опеку всякий раз, но этого не хватало. Опекая его втроём, мы оставляли бреши в других местах, и это вынуждало нас оставаться глубже. К счастью, со временем интенсивность его игры снизилась, ведь “Барселона” тоже много играла в этом сезоне. Получился очень хороший второй тайм».