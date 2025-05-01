«Они уже боятся его, как Месси». Европа в восторге от игры Ямаля в полуфинале ЛЧ

В среду, 30 апреля, мы увидели один из лучших матчей плей-офф Лиги чемпионов в XXI веке. «Барселона» и «Интер» выдали шоу, которое будут вспоминать долго. Команды забили друг другу по три мяча, каждый — на загляденье. А какие эмоции испытали от игры европейские СМИ? Смотрим в обзоре прессы.
Главным героем встречи стал Ламин Ямаль. 17-летний вингер «Барселоны» провёл уже 100-й матч за команду и забил потрясающий мяч в первом тайме! Ямаль действовал эффективно на протяжении всей игры и стал главным объектом для обсуждений в СМИ. Хотя Ламин мог вовсе не выйти на встречу: он получил травму на разминке за 15 минут до старта. Но всё же появился на поле и выдал сумасшедшее выступление.
«Ламин Ямаль получил докторскую степень после очередного важного матча. Эта “Барса” несокрушима, отличается похвальной командной работой. Ничья, которая на вкус скорее сладкая, чем горькая», — отмечает испанское издание Sport.
«Ламин Ямаль способен творить чудеса с мячом», — кратко резюмирует El Mundo.
AS восхищается вингером «Барселоны»: «Невероятный Ламин спасает “Барсу”. Великий первый полуфинал. Захватывающая игра, в которой “Интер” продемонстрировал свой класс и оказывал давление на “Барсу”. Пока не включился Ямаль и не показал незабываемую игру. Он выдал футбол всей своей жизни, напоминающий о величайших».
Топ-уровень Ямаля признал после встречи и главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.
«Ямаль — игрок, каких я не видел лет восемь или девять. Он создавал нам большие проблемы, приходилось использовать двойную опеку всякий раз, но этого не хватало. Опекая его втроём, мы оставляли бреши в других местах, и это вынуждало нас оставаться глубже. К счастью, со временем интенсивность его игры снизилась, ведь “Барселона” тоже много играла в этом сезоне. Получился очень хороший второй тайм».
Экс-форвард «Барселоны» Тьерри Анри считает, что Ламин станет одним из величайших игроков: «Всегда думаешь, что лучше Роналду или Месси никого не будет. В моё время — Пеле, Марадоны или кого-то ещё. Даже Зидана. И вот появляется Ламин Ямаль».
«Они уже боятся Ямаля так же, как Месси. Хотя с такой обороной “Барселоне” будет сложно выйти в финал. Великий матч закончился, к несчастью для зрителей. Они стали свидетелями полуфинала, выглядящего как финал. Какая игра нас ждёт в Милане!» — восторгается Marca.
Английский BBC также остался в восторге от встречи: «Угощение, праздник футбола. “Барса” и “Интер” устроили матч на все времена. Сумасшедшие голы, драма и невероятные индивидуальные выступления — в игре было всё».
«Хорошая новость: “Барселона” и “Интер” сыграют снова на следующей неделе», — радуется ESPN.
Итальянская Corriere dello Sport в шоке от прошедшей встречи: «Всё решится на “Сан-Сиро”. Безумный “Интер”. И такие же безумные “Барселона” и Лига чемпионов. Игра окончена, но эмоции — нет».
«“Барса” и “Интер” выдали игру в стиле кино. Кандидат на матч года. Если у вас назначена встреча 6 мая, отмените её», — Gazzetta dello Sport не хочет, чтобы вы пропустили ответную встречу в Милане.
«Игра сезона. Ламин доминирует. Однажды Ямалю придётся сравнить себя с Лионелем Месси», — The Sun не удержался от очевидных параллелей.
Mundo Deportivo делится статистикой Ямаля: «Ламин стал футболистом, который нанёс больше всего ударов (6), выполнил больше всего навесов (10) и обводок (6). Также он третий полевой игрок по количеству касаний мяча (102). Хотя он вингер и ему сложнее делать это, чем другим».
«Ламин — неукротимый демон. На поле вышел игрок, который разорвал все тактические схемы и стратегии. Ямаль в очередной раз продемонстрировал, что его не волнуют обстоятельства и он способен одолеть любого соперника, который встанет у него на пути», — резюмирует аргентинская Ole.
The Guardian также хвалит игрока «Барсы»: «Ламин Ямаль ранее сказал, что перестал чего-либо бояться после детства в городе Матаро. И вряд ли этот страх мог проявиться в эту удивительную ночь. 17-летний парень не сдался, как и его товарищи. Ламин уже один из самых выдающихся игроков “Барселоны”.
Ханс-Дитер Флик
Симоне Индзаги
Ламин Ямаль
24′
Ферран Торрес
(Рафинья)
38′
Янн Зоммер
65′
Маркус Тюрам
(Дензел Дюмфрис)
1′
Дензел Дюмфрис
(Франческо Ачерби)
21′
Дензел Дюмфрис
(Хакан Чалханоглу)
64′
25
Войцех Щенсны
5
Иньиго Мартинес
19
Ламин Ямаль
21
Френки де Йонг
7
Ферран Торрес
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
70′
83′
15
Андреас Кристенсен
23
Жюль Кунде
42′
24
Эрик Гарсия
35
Херард Мартин
46′
4
Рональд Араухо
8
Педри
83′
6
Гави
20
Дани Ольмо
68′
16
Фермин Лопес
1
Янн Зоммер
15
Франческо Ачерби
31
Янн Биссек
95
Алессандро Бастони
22
Генрих Мхитарян
23
Николо Барелла
2
Дензел Дюмфрис
81′
36
Маттео Дармиан
32
Федерико Димарко
56′
30
Карлос Аугусту
20
Хакан Чалханоглу
59′
71′
16
Давиде Фраттези
9
Маркус Тюрам
81′
7
Петр Зелиньски
10
Лаутаро Мартинес
46′
99
Мехди Тареми
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
10
Фолы
11
0
Офсайды
5
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти