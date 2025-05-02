Дюмфриса признали лучшим игроком недели в ЛЧ

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Нидерландский защитник итальянского «Интера» Дензел Дюмфрис признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В среду «Барселона» и «Интер» в Испании сыграли вничью со счетом 3:3 в первом полуфинальном матче. Дюмфрис оформил дубль и отдал результативную передачу.
Также на награду претендовал португальский полузащитник «ПСЖ» Витинья, который сыграл в гостевом победном матче против «Арсенала» (1:0) и не отметился результативными действиями.
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
30.04.2025, 22:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Симоне Индзаги
Голы
Барселона
Ламин Ямаль
24′
Ферран Торрес
(Рафинья)
38′
Янн Зоммер
65′
Интер
Маркус Тюрам
(Дензел Дюмфрис)
1′
Дензел Дюмфрис
(Франческо Ачерби)
21′
Дензел Дюмфрис
(Хакан Чалханоглу)
64′
Составы команд
Барселона
25
Войцех Щенсны
5
Иньиго Мартинес
19
Ламин Ямаль
21
Френки де Йонг
7
Ферран Торрес
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
70′
83′
15
Андреас Кристенсен
23
Жюль Кунде
42′
24
Эрик Гарсия
35
Херард Мартин
46′
4
Рональд Араухо
8
Педри
83′
6
Гави
20
Дани Ольмо
68′
16
Фермин Лопес
Интер
1
Янн Зоммер
15
Франческо Ачерби
31
Янн Биссек
95
Алессандро Бастони
22
Генрих Мхитарян
23
Николо Барелла
2
Дензел Дюмфрис
81′
36
Маттео Дармиан
32
Федерико Димарко
56′
30
Карлос Аугусту
20
Хакан Чалханоглу
59′
71′
16
Давиде Фраттези
9
Маркус Тюрам
81′
7
Петр Зелиньски
10
Лаутаро Мартинес
46′
99
Мехди Тареми
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
7
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
10
Фолы
11
0
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти