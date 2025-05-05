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Аленичев считает, что в финале Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Барселона»

Решающий матч турнира пройдет 31 мая в Мюнхене.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Французский «Пари Сен-Жермен» и испанская «Барселона» выйдут в финал Лиги чемпионов по футболу. Такое мнение ТАСС высказал победитель Лиги чемпионов в составе португальского «Порту» Дмитрий Аленичев.

Как ранее сообщал ТАСС, в первом матче ПСЖ на выезде победил лондонский «Арсенал» (1:0), «Барселона» на своем поле сыграла вничью с итальянским «Интером» (3:3).

«Арсенал» уже проиграл в первом матче ПСЖ, поэтому думаю, что французская команда все-таки пройдет дальше, — сказал Аленичев. — «Интер» и «Барселона» показали феноменальную и сумасшедшую игру, но дальше в любом случае пройдет «Барселона». Хотелось бы, чтобы выиграла Лигу чемпионов «Барселона», у нее другие задачи".

Ответный матч между «Интером» и «Барселоной» пройдет 6 мая, ПСЖ и «Арсенал» проведут ответную встречу 7 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдет 31 мая в Мюнхене.