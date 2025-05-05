Аленичев считает, что в финале Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Барселона»

«Арсенал» уже проиграл в первом матче ПСЖ, поэтому думаю, что французская команда все-таки пройдет дальше, — сказал Аленичев. — «Интер» и «Барселона» показали феноменальную и сумасшедшую игру, но дальше в любом случае пройдет «Барселона». Хотелось бы, чтобы выиграла Лигу чемпионов «Барселона», у нее другие задачи".