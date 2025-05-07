«Интер» одолел «Барселону» и вышел в финал ЛЧ

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Итальянский «Интер» на своем поле в дополнительное время обыграл испанскую «Барселону» в ответном матче полуфинала футбольной Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Встреча, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе «нерадзурри» мячи забили Лаутаро Мартинес (21-я минута), Хакан Чалханоглу (45+1, с пенальти), Франческо Ачерби (90+3) и Давид Фраттези (99). У «сине-гранатовых» отличились Эрик Гарсия (54), Дани Ольмо (60) и Рафинья (88).
Мартинес повторил клубный рекорд по голам в Лиге чемпионов за один сезон. Аргентинец забил девять мячей, повторив достижение Эрнана Креспо (сезон-2002/03).
Рафинья повторил рекорд пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду по результативным действиям за один сезон Лиги чемпионов. У бразильца 13 голов и 8 голевых передач. Португалец в составе «Реала» в сезоне-2013/14 также набрал 21 очко (17+4) по системе «гол+пас».
Первая игра, которая прошла в Барселоне, закончилась со счетом 3:3. «Интер» одержал победу по сумме двух матчей (7:6) и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя полуфинального противостояния между английским «Арсеналом» и французским «Пари Сен-Жермен» (первый матч — 0:1).
Симоне Индзаги
Ханс-Дитер Флик
Лаутаро Мартинес
(Дензел Дюмфрис)
21′
Хакан Чалханоглу
45+1′
Франческо Ачерби
(Дензел Дюмфрис)
90+3′
Давиде Фраттези
(Мехди Тареми)
99′
Эрик Гарсия
(Херард Мартин)
54′
Дани Ольмо
(Херард Мартин)
60′
Рафинья
(Педри)
87′
1
Янн Зоммер
15
Франческо Ачерби
90+5′
95
Алессандро Бастони
118′
23
Николо Барелла
9
Маркус Тюрам
2
Дензел Дюмфрис
108′
6
Стефан де Врей
31
Янн Биссек
71′
36
Маттео Дармиан
32
Федерико Димарко
55′
30
Карлос Аугусту
91′
20
Хакан Чалханоглу
36′
79′
7
Петр Зелиньски
22
Генрих Мхитарян
68′
79′
16
Давиде Фраттези
10
Лаутаро Мартинес
71′
99
Мехди Тареми
25
Войцех Щенсны
35
Херард Мартин
19
Ламин Ямаль
21
Френки де Йонг
11
Рафинья
2
Пау Кубарси
106′
6
Гави
5
Иньиго Мартинес
51′
76′
4
Рональд Араухо
24
Эрик Гарсия
98′
32
Эктор Форт
8
Педри
106′
18
Пау Виктор
20
Дани Ольмо
83′
16
Фермин Лопес
7
Ферран Торрес
90′
9
Роберт Левандовски
5
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
22
7
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
7
14
Фолы
10
9
Офсайды
2
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти