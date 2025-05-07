«Интер» одолел «Барселону» и вышел в финал ЛЧ

Первая игра, которая прошла в Барселоне, закончилась со счетом 3:3. «Интер» одержал победу по сумме двух матчей (7:6) и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя полуфинального противостояния между английским «Арсеналом» и французским «Пари Сен-Жермен» (первый матч — 0:1).